Lesungen, Musik-Events, Kunstausstellung, Kulturfahrten, Kindertheater, Stadtführung - der Haimhausener Kulturkreis hat auch im 36. Jahr seines Bestehens für Frühjahr/Sommer 2020 ein hochwertiges Programm zusammengestellt. Als erste Veranstaltung findet eine Lesung des ehemaligen Münchner Oberbürgermeisters Christian Ude statt. Er liest aus seinen Büchern "Geschichten aus München und dem Rest der Welt", amüsant und satirisch. "Oh wie schön ist Panama!" nach dem Kinderbuch von Janosch - das Figurentheater Hattenkofer begeistert Klein und Groß. Journalist und Autor Tim Pröse holt legendäre Entertainer, Sänger und Schauspieler mit seinem Buch "Samstagabendhelden" wieder ins Rampenlicht. In Kooperation mit der Volkshochschule Haimhausen fährt der Kulturkreis zur Sonderausstellung "100 Schätze aus 1000 Jahren" nach Regensburg ins Museum der Bayerischen Geschichte. Gypsy Swing vom Feinsten präsentiert die Band Café Caravan danach in der Kulturkneipe.

Bilder der Heimat Bayern von Thomas Neumann bieten in der Ausstellung "Trachtabstrakt" einen anderen Blick auf die bekannte Trachtentradition, verfeinern die Sensibilität und fordern andere Wahrnehmungsmodelle - zu sehen in der Kulturkneipe. Für Leute ab drei Jahren erzählt Kasperl die Geschichte, wie der "Froschkönig" die Prinzessin eroberte. "Auf - Takt - Los!" - Familie Servi garantiert einen humorvollen und kurzweiligen Konzertabend mit traditioneller und neuer Volksmusik im April. Ecco DiLorenzo, "Godfather of Munich Soul", Carolin Roth und Musiker seiner Band Innersoul heizen im Mai dann mit New-Soul-Sounds ein. Die Große Kreisstadt Dachau - Bekanntes und Unbekanntes präsentiert die Gästeführerin Gundi Weissmüller im Juni. Ende Juli gibt es dann die Kulturfahrt zu "Rigoletto" auf der Bregenzer Seebühne - ein besonderes Erlebnis für Opern-Fans.

Die Programmhefte 1/2020 werden in den an alle Haushalte in Haimhausen verteilt und liegen zudem in Geschäften und Banken sowohl in Haimhausen als auch den umliegenden Orten Fahrenzhausen, Unter- und Oberschleißheim, Ampermoching, Hebertshausen und Dachau aus. Die Events sind zudem unter www.haimhauser-kulturkreis.de nachzulesen, hier ist auch die Kartenbestellungen vier Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin möglich. Man kann die Karten aber auch direkt in der Kulturkneipe Haimhausen, Hauptstraße 46 b, kaufen und zwar jeden Mittwoch, jeden ersten und dritten Freitag im Monat sowie an jedem Samstag.