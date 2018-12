4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Lesung Von verschwundenen Weihnachtskuchen

Wie jedes Jahr backen Luca und sein Vater Weihnachtskuchen, die in keinem Haus in San Vitale fehlen dürfen, und verteilen diese dann vor den Türen anderer. Doch am nächsten Morgen sind die Kuchen verschwunden. Luca entdeckt seltsame Fußspuren im frischen Schnee. Inge Straub liest Kindern von vier Jahren an am Donnerstag, 6. Dezember, 15 Uhr, in der Gemeindebücherei Karlsfeld die Geschichte "Weihnachtskuchen für alle" von Francesca Bosca vor. Der Eintritt ist frei.