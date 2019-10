Der Lohhofer Autor Helmut Breuer stellt in Haimhausen sein neues Buch vor. Es trägt den Titel "Schlaganfall - ich nehme eine Gabel und wickle meine Spaghetti auf". Die Lesung findet am 23. Oktober, um 19.30 Uhr in der St. Nikolaus Bücherei statt. Es ist ein autobiografisches Buch, das durch seine positive Aussagen Betroffenen und Angehörigen Mut machen will.