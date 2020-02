Der Samstagabend war mal heilig, zumindest in den Familien, die sich pünktlich um 20.15 Uhr vor der Glotze versammelten, um bei "Wetten dass...?" mitzufiebern. Mag sein, dass die Älteren bei diesem familiären Ritual ob des Outfits und der lockeren Sprüche von Moderator Thomas Gottschalk sehnsüchtig an einen seiner stets korrekt gekleideten, aber mindestens ebenso wortgewandten und -kundigen Vorgänger dachten: an Hans-Joachim Kulenkampff, an seine Sendung "Einer wird gewinnen" und an seinen unverzichtbaren Sketch-Partner, Herrn Martin. "Einer wird gewinnen" wurde seinerzeit übrigens von europabegeisterten Menschen gerne mit EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft - abgekürzt.

Der Autor und Journalist Tim Pröse hat diese und etliche andere "Samstagabendhelden" getroffen und in seinem gleichnamigen Buch kenntnisreich und liebevoll porträtiert. Am vergangenen Samstag entzückte er in der Kulturkreiskneipe Haimhausen sein Publikum, nicht nur, weil er mit fein modulierter Stimme las und erzählte, sondern weil er sich in seinen Geschichten nicht auf Schmutz- und Skandalhistörchen kaprizierte. Vielmehr ließ er deutlich spüren, wer oder was ihn besonders berührt und beeindruckt hatte.

Da ertönt aus dem Smartphone beispielsweise unverkennbar Martin Böttchers Filmmusik zur "Winnetou"-Serie, und schon erscheint vor dem geistigen Auge "der Unsterblichste aller Unsterblichen in unserer Kindheit" mit seinen "Fernweh-Augen" und seiner "Mimik zwischen Derrick und Denkmal". Pröse hat Winnetou-Brice nicht lange vor dessen Tod noch einmal besucht. Dabei hat ihm der Schauspieler auch von einer Begegnung mit dem papa emeritus Benedikt erzählt, der ihn mitten in den Menschenmassen auf dem Petersplatz in Rom erkannt und angesprochen habe. Wenn die Geschichte nicht wahr ist, ist sie zumindest gut erfunden. Wahr aber ist, was Pröse sagt: "Solange Pierre Brice lebte, verlängerte er unsere Kindheit. Dank ihm waren manche von uns vier oder fünf Jahrzehnte länger Junge oder Mädchen als geplant" - und weinen immer noch, wenn der schweigsame Held der Kindheit in der 99. Wiederholung von Winnetou III sein Leben aushaucht.

Zum Samstagabendvergnügen ganzer Generationen gehörte von 1964 bis 1987 (mit zehnjähriger Unterbrechung von 1969 bis 1979) Hans Joachim Kulenkampffs "Einer wird gewinnen". Pröse lässt diese "angenehme Weltflucht" mit ihrer "geschenkten Geborgenheit mit Toast Hawaii und Gouda-Käsekugel" wieder aufleben, kaum dass die "Eurovisionsmelodie", aus dem Te Deum von Marc Antoine Charpentier verklungen ist. Es waren die Jahre wahr gewordener Spießerträume. Studentenrevolution, Nato-Doppelbeschluss, Anti-AKW-, Vietnam- oder Bonner Friedensdemo mit hunderttausenden Teilnehmern wurden am Kuli-Samstag geflissentlich ausgeblendet, ganz zu schweigen von dem in Elternaugen ungebührlichen Betragen ihrer Töchter und Söhne in Sachen politisches Engagement oder Outfit. Es war in der Tat eine Zeit "geschenkter Geborgenheit", womöglich auch für Pröse, der als junger Reporter den Schauspieler Kulenkampff in einer Theaterpause interviewen sollte und diesen Samstagabendhelden in Feinripp-Unterwäsche antraf.

Welche Kleidung Udo Lindenberg bei Pröses vielen Begegnungen mit dem deutschen Rockstar getragen hat, verschweigt der Gentleman-Autor ebenso wie er dessen diverse Exzesse nur andeutet: "Udo ist auferstanden wie Phönix aus der Flasche", sagt er, nachdem er über Lindenbergs Freundschaft mit der 1992 verstorbenen Marlene Dietrich anrührend erzählt hat. Diese Diskretion sei dem Respekt vor der Person geschuldet, sagt Pröse nach diesem vom Kulturkreis organisierten Leseabend. Mag sein, dass der respektvolle Umgang mit seinen Gesprächspartnern Pröses einfühlsame Geschichten so lebendig macht.

Das ist in einem weiteren Buch von ihm deutlich zu spüren. In "Jahrhundertzeugen" porträtiert er 18 Menschen, die den Holocaust oder ihren Widerstand gegen Hitler und das Nazi-Regime überlebt haben. Das geht unter die Haut und hat nichts mit der Leichtfüßigkeit seiner "Samstagabendhelden" gemein. Für Pröse ist die Auseinandersetzung mit so unterschiedlichen Biografien eine Herzensangelegenheit. Er sei stets auf der Suche "nach dem Ermutigenden, das uns über den Tag hinaus berührt", sagt er. Wenn er es gefunden hat, dann teilt er es mit seinen Lesern und Zuhörern.