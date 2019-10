Weglaufen. Von den Gedanken an ihren suizidären Mann, dem Schmerz und den Vorwürfen von den betroffenen Eltern oder ihr selbst. Hinlaufen. Ein klein wenig Hoffnung haben, diese Zeit zu überstehen. Abreagieren beim Laufen. Von der Wut auf ihn und auf sich selbst. Um ihr Leben laufen.

Isabel Bogdan stellte vergangenen Donnerstagabend in der Stadtbibliothek Dachau ihren neuen Roman "Laufen" vor. Der Saal war voll besetzt, allerdings bis auf vier Ausnahmen ausschließlich von Frauen. Die Autorin erklärte, sich bewusst dazu entschieden zu haben, nach ihrem ersten Roman "Der Pfau", der voll mit britischem Humor ist, ein ernsteres Thema in Angriff zu nehmen: "Hätte ich noch mal etwas lustiges geschrieben, wäre ich aus dieser Schublade nicht mehr rausgekommen". Sie habe keine Minute daran gezweifelt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Vor vier Jahren erschien bereits eine Kurzgeschichte von Bogdan mit dem selben Titel. Aber für ihren Roman wollte sie der Hauptfigur statt der Trennung des Mannes noch "etwas Schwereres mitgeben". Infolge dessen hat sie sich intensiv mit einer Psychotherapeutin über Suizid und Depressionen ausgetauscht. Diese habe ihr ihre Figuren und deren Emotionen erklärt, meint die Autorin. "Das Thema hat mich gar nicht so beschäftigt, es kam erst danach hinzu".

Eigentlich ist die Autorin Übersetzerin aus dem Englischen. Dabei lerne man viel über sprachliche Genauigkeit, so Bogdan. Das Tolle daran sei für sie, sich bei jedem Buch mit einem neuen Thema auseinanderzusetzen. Ein weiterer Grund, aus ihrem zweiten Roman keine Komödie zu machen. Außerdem sagt sie: "Humor ist nicht so meins".

Vor einem Jahr hat die Protagonistin, die wie die Autorin in Hamburg lebt und ihr "selbst sehr ähnlich" sei, ihren Mann durch Suizid verloren. Sie beginnt wieder ihre alte Leidenschaft, das Laufen. Anfangs ist es sehr mühsam, sie ist schwerfällig, wiederholt mehrfach "Ich kann nicht mehr". Ihre Konzentrationsfähigkeit ist schwach, ständig springt die Frau von einem Gedanken zum anderen: "Ich laufe mir die Grübelei weg." Langsam erfährt der Leser von ihrem Schicksalsschlag, ihrem Schmerz und Unverständnis: "Wie kann man denn Dinge so gern machen und trotzdem nicht mehr leben wollen?". Über die zwölf Kapitel, zwölf Monate, hinweg steigt ihre Wahrnehmung langsam und ihr Blick richtet sich wieder nach Außen. Die Frau beginnt, mit dem Laufen wieder etwas in die Hand zu nehmen, einen Sinn zu finden. Loslassen kann sie Trauer, Schmerz, Schuldgefühl und Verzweiflung jedoch nie.

Neben dem Vorlesen erklärte die Autorin, was sie während des Schreibens über Suizid und Depressionen erfahren hat. Sie berichtet: "Man kann nur hinterher merken, dass es solche Anzeichen gab. Die Schuldgefühle sind gar keine Gefühle, sondern falsche Gedanken. Da hat jemand anderes eine Entscheidung getroffen, das kann man nicht verhindern." Bogdan sei froh, dass in den letzten Jahren ein offenerer Umgang mit dem Thema Depressionen entstanden sei und sich Betroffene vermehrt Hilfe suchen würden. Auf den Roman bezogen meint sie: "Trauer ist immer auch körperliche Arbeit." Die Stimmung während der Lesung war beeindruckend. Bogdans Ideen zu diesem bedrückenden Thema und deren sprachliche Umsetzung kommen bei den Zuhörern an. Trotz des ernsten Themas steckt auch der neue Roman voller Selbstironie und Witz, was öfters mal zum Schmunzeln bringt. Etwa wenn die Frau erzählt, mal wieder seine Lieblingsspeisen gekauft zu haben, obwohl sie Marzipan und Bier verabscheue.