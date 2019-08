2. August 2019, 22:18 Uhr Lesung Der Schrecken des Karlsfelder Sees

Alexander Paglialunga liest am Dienstagvormittag, 6. August, in der Gemeindebücherei Karlsfeld aus seinem Bilderbuch mit dem Titel "Emil, der Schrecken vom Karlsfelder See". Das Bilderbuchkino beginnt um 10 Uhr und ist für Kinder von fünf bis acht Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei. Die Gemeindebücherei bittet um Anmeldung unter Telefon 08131/99-130 oder per Mail an buecherei@karlsfeld.de.