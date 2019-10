Entgegen der Erwartung ist Fritz Egners Eröffnungsabend von "Dachau liest" keine Lesung, sondern vielmehr ein lockerer Abend der witzigen Anekdoten geworden. Von Beginn an zieht der Radiomoderator das Publikum mit seinen Erlebnissen, die auch in seinem Buch "Mein Leben zwischen Rhythm & Blues" nachzulesen sind, in den Bann: Seinen Treffen mit den Größen der Soul-, Pop- und Rockmusik. Von James Brown über Stevie Wonder und Diana Ross bis hin zu Mick Jagger: Egner traf sie alle im Laufe seiner Karriere zu Interviews.

Alles begann in den Siebzigerjahren beim amerikanischen Radiosender AFN, wo er zunächst als Tontechniker arbeitete und nur durch eine glückliche Fügung - ein Moderator dort fiel krankheitsbedingt aus - seine erste Moderation erhielt. Kurz darauf wechselte er zu Bayern 3. Auch während seiner folgenden Fernsehkarriere (unter anderem "Dingsda" und "Versteckte Kamera") blieb er dem Radio immer treu. Es sei seine wahre Leidenschaft, wie er am Dienstagabend mehrmals betont. So lief auf Bayern 3 bis Ende 2015 stets die Sendung "Fritz und Hits", in der er seine Platten spielte und das Publikum immer mit besonderen "Perlen der Musik" inspirierte. Ende 2016 siedelte er dann samt seiner Sendung zu Bayern 1 um.

Im Ludwig-Thoma-Haus offenbart Egner nicht nur sein fundiertes Wissen über die Musik, ohne die es so viele neue, aktuelle Musikrichtungen nicht geben würde, sondern auch seine Qualitäten als Entertainer. Eloquent und mit verschmitztem Charme erzählt er die Geschichten vom James Brown Konzert im Apollo Theater in New York, von Diana Ross, die sich während des Interviews immer weiter entkleidete, davon wie Stevie Wonder im Taxi auf seiner Schulter einschlief, wie Little Richard sein Musikwissen testete, er mit Billy Joel in München Unterhosen einkaufte und wie ein Interview mit Mick Jagger in die Hose ging, weil alle Fragen schon im privaten Gespräch zuvor geklärt wurden. Das alles begleitet das Publikum mit wissendem Nicken und Lachen.

In kleinen Nebensätzen geht Egner auch kritisch auf die Beziehung zwischen Illusion und Wirklichkeit ein. Denn viele Leute vergessen, wie viel verloren gehen kann, wenn man seine Stars persönlich trifft, wenn man merkt, wer sie wirklich sind - ihre Marotten, ihre Launen, ihre Fehler kennenlernt.

Der Abend endet mit einer kleinen Frage-Antwort-Runde, in der Egner auf die Fragen des Publikums eingehend weitere Anekdoten - etwa über seinen Abend mit Muhammad Alis Mutter - preisgibt. Von den Startschwierigkeiten, die die erste Ausgabe von "Dachau liest" 2014 mit teilweise nur 20 Besuchern pro Abend hatte, ist dieser Tage nichts mehr zu merken. So haben doch im Laufe der Jahre Persönlichkeiten wie Wiglaf Droste, Friedrich Ani, Sigi Zimmerschid oder Günther Maria Halmer dafür gesorgt, dass das Festival an Bekanntheit gewinnt. Sogar der international renommierte Schriftsteller Martin Walser war schon zu Gast.

Dieses Jahr lesen neben Fritz Egner und Necla Kelek, deren Lesungen bereits stattgefunden haben, Franz Dobler (11. Oktober, Stadtbücherei), Petra Hartlieb (12. Oktober, Stadtbücherei) und Schauspielerin Andrea Sawatzki (13. Oktober, ASV Halle). Für die jungen Freunde der Literatur (ab sechs Jahren) liest Christian Seltmann am 10. Oktober um 15 Uhr in der Stadtbücherei aus seinem Buch "Robin Cat - Wilde Fahrt ins Abenteuer".