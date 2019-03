18. März 2019, 21:38 Uhr Lesereihe im Hoftheater Bergkirchen Aus Samuel Pepys Tagebüchern

Das Hoftheater Bergkirchen lädt am Mittwoch, 20. März, zur nächsten Ausgabe seiner Lesereihe "Das rote Sofa" ein. Dieses Mal geht es um Samuel Pepys, einen Herrn aus der Londoner Gesellschaft des 17. Jahrhunderts. Herbert Müller liest aus dessen Tagebüchern, die über alles Rechenschaft ablegen - Ausschweifungen in düstren Kneipen und fremden Betten, seine Ehezwistigkeiten, seine Krankheiten, seine Speisezettel, seine Verdauungsstörungen - eine abenteuerliche, faszinierende und auch hochkomische Melange. Musikalisch begleitet und untermalt wird der Abend mit Stücken aus der Zeit am Spinett von Petra Morper und an der Barockgeige von Susanna Morper. Karten zu 14 Euro (Senioren zwölf Euro) gibt es unter der Nummer 08131/326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.