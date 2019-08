2. August 2019, 22:18 Uhr Leseperformance in Dachauer Versöhnungskirche Die Liebe ist stärker

Humorvoll aber keineswegs oberflächlich beleuchten die schwäbische Schauspielerin Claudia Schwartz und der israelische Komponist Shaul Bustan, wie sie trotz ihrer verschiedenen Kulturen und höchst konträren Familiengeschichten zusammengefunden haben

Von Victor Ünzelmann

DachauGebannt lauschen die Zuhörer der Oud, einer Laute mit dickem Bauch, kurzem Hals und sechs Doppelsaiten. Die orientalischen Klänge sind nicht gerade üblich für diese Breitengrade, das kann man an den konzentrierten Gesichtern mancher Gäste ablesen. Zu den Klängen singt Shaul Bustan auf hebräisch und deutsch. Für seine Performance bekommt er kräftigen Applaus. Aber das ist nur der Auftakt dieser Performance, nun ist seine Frau an Reihe: Claudia Schwartz liest aus dem Buch "Meschugge sind wir beide". Sie haben es auch zusammengeschrieben, Shaul und sie, über eine sehr ungewöhnliche deutsche-israelische Beziehung.

"Liebes Brautpaar, Claudia und ... Raul! Ick freue mir, dass ick bei euch heute bin mit all euren lieben Jästen von nah und fern", mimt Claudia Schwartz den betrunkenen Pfarrer mit Berliner Schnauze auf ihrer Hochzeit. Mit ihrer schauspielerischen Leistung führt sie die Zuhörer gekonnt in die Szene ihrer Eheschließung ein. "Für euren jemeinsamen Lebensweech, liebet Brautpaar, Claudia und ... Paoul!" Das Publikum muss lachen nachdem der Pfarrer den Namen von Shaul Bustan nun schon zum zweiten mal falsch ausgesprochen hat. Fast könnte man vergessen, dass man sich auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau befindet. Das liegt vielleicht auch an der Räumlichkeit; von dem unterirdisch abgeschirmten Innenhof der Versöhnungskirche kann man nicht auf das düstere Feld mit den Baracken blicken. Zwischen den Glasfassaden des Innenhofs sitzen etwa 50 Gäste mit einem geschätzten Altersdurchschnitt von 60 Jahren.

Gegensätze, die sich perfekt ergänzen: die schwäbische Schauspielerin Claudia Schwartz und der israelische Musiker Shaul Bustan an der Oud in der Versöhnungskirche. (Foto: Toni Heigl)

Im Juni 2017 ist das Buch "Meschugge sind wir beide" im Eden-Books-Verlag erschienen, Autorin ist Claudia Schwartz, das Buch ist aber, wie gesagt, in Kooperation mit ihrem Mann entstanden. "Ich bin zu dem Buch gekommen wie die Jungfrau zum Kinde", erzählt Claudia Schwartz. "Wir saßen im ZDF-Morgenmagazin und wurden anlässlich des 50. Jahrestags deutsch-israelischer diplomatischer Beziehungen befragt. Danach kam die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, unsere Geschichte nieder zu schreiben." Zu diesem Zeitpunkt war sie im dritten Monat schwanger. "Ich hatte die Geschichten unserer Familien schon immer im Kopf und ich wollte sie auch für unseren Sohn niederschreiben." Nach der Sendung sei das Interesse so groß gewesen, dass sie sich dachte: "Okay, dann bleibt das nicht in den eigenen vier Wänden."

Das Buch erzählt die Geschichte eines jungen Liebespaars und schafft dabei leichtfüßige Sprünge zwischen humorvollen Passagen über schwäbische Gründlichkeit und schwerwiegenden Themen. Das Paar lernte sich vor sieben Jahren bei der Produktion eines Theaterstücks in Berlin kennen. Claudia Schwartz ist ausgebildete Schauspielerin, Shaul Bustan ist Musiker. Sie waren die einzigen ihres Fachs bei der Produktion des Theaterstücks und wie es Claudia Schwartz formuliert: "Da führt kein Weg aneinander vorbei." Aufeinandergestoßen sind jedoch zwei Menschen mit "sehr gegensätzlichen Familiengeschichten", wie sie sagt. Ihr Großvater war Wehrmachtssoldat, Shaul ist der Enkel eines Überlebenden der Shoah, und was diese ungewöhnliche Leseperformance in Dachau ganz besonders macht: Der Aufführungsort ist selbst Teil der Geschichte.

Perez Bustan an das Brautpaar "Nehmt die Schultern zurück und geht mit erhobenem Kopf durch die Welt. Schaut immer nach vorne und nicht zurück!"

Shaul Bustans Großvater Perez war im Konzentrationslager Dachau, beziehungsweise im Außenlager Allach, ganz genau lässt sich das heute nicht mehr rekonstruieren. Die Familie musste aus Rumänien fliehen und wurde auf der Flucht auseinandergerissen. Perez Bustan, damals gerade erst 13 Jahre alt, schlug sich mit seinem kleinen Bruder durch. In Ungarn wurden sie aufgegriffen und nach Dachau gebracht. Der Junge überlebte und kam in das Kloster Indersdorf, das nach dem Krieg als Waisenhaus und Displaced Persons Camp diente. 1947 ging Bustan nach Israel und gründete eine Familie.

70 Jahre später, im Mai 2017, kehrte er zurück, mit ihm kamen sein Sohn Eytan, sein Enkel Shaul und sein Urenkel. Vier Generationen kehrten zurück an den Ort des Leids und des Traumas. "Es war wie ein Triumph, das hat ihm neue Lebenskraft gegeben", sagt Claudia Schwartz. Im Juni dieses Jahr ist Perez Bustan gestorben.

Opa Perez, wie ihn die beiden liebevoll nennen, redete nicht viel über seine Vergangenheit, ähnlich wie viele andere Shoah-Überlebende. Umso überraschter war die Familie, als sie eines Schabbats beisammen saß, während Claudia zu Besuch war. Am Esstisch sitzend, fragte Shauls Oma Sarah ihre zukünftige Schwiegertochter auf jiddisch: "Von wo kimmen Sie her?" Da schlug Opa Perez auf dem Tisch und korrigiert seine Frau im klarsten Hochdeutsch: "Sarah! Das heißt: Von wo kommen Sie her!" Bis zu diesem Zeitpunkt wusste niemand das er deutsch sprach. Daraus folgte die Beschäftigung mit seiner Vergangenheit und die Reise zurück nach Deutschland. Auf die Frage, was er dem jungen Paar mit auf dem Weg gibt, antwortete er: "Nehmt die Schultern zurück und geht mit erhobenem Kopf durch die Welt. Schaut immer nach vorne und nicht zurück!"