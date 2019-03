19. März 2019, 21:54 Uhr Leitung zerstört Chaos bei Dachau Citycom

Ein Leitungsschaden hat am Dienstagnachmittag sämtliche Telefon- und Internetdienste des Anbieters Dachau Citycom in Dachau lahmgelegt. Dessen Kunden hatten für mehrere Stunden kein Internet und konnten nicht telefonieren. "Unsere Datenanbindung nach Rosenheim wurde bei Tiefbauarbeiten in Rosenheim durch einen Bagger komplett zerstört", teilten die Stadtwerke auf Facebook mit. Citycom ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadtwerke Dachau und der Komro GmbH aus Rosenheim.