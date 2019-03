8. März 2019, 22:14 Uhr Leinenpflicht Ruhe bitte, Kiebitz brütet

Zur Brut- und Setzzeit heimischer Wildtiere müssen Hunde in bestimmten Kernzonen an die Leine.

Von Julia Putzger, Dachau

Der Frühling beginnt und damit auch die Brut- und Setzzeiten, in denen heimische Wildtiere besonders störanfällig sind. Das bedeutet für Spaziergänger, die mit ihren Hunden in der freien Natur im Landkreis Dachau unterwegs sind, vor allem eines: Anleinpflicht. Die Naturschutzverordnungen im Landkreis Dachau sowie das Bayerische Jagdgesetz enthalten strenge Vorschriften für Hundebesitzer.

Betroffene Gebiete sind eingangs und an vorbeiführenden Wegen durch spezielle Hinweisschilder gekennzeichnet. Dabei handelt es sich neben dem Weichser Moos und dem Schwarzhölzl - in diesen Gebieten gilt eine ganzjährige Anleinpflicht - um vier Kernzonen im Landschaftsschutzgebiet Glonntal. Diese befinden sich zwischen Petershausen und Herschenhofen, zwischen Weichs und Jedenhofen, zwischen Jedenhofen und Asbach sowie im gesamten Arnbacher Moos. Außerdem ist es in den beiden weitere Kernzonen im Krenmoos - östlich des Siedlungsrandes von Karlsfeld zwischen dem zum Schwarzhölzl führenden Moosgraben und dem Trinkwasserschutzgebiet von Karlsfeld - verboten, Hunde frei laufen zu lassen. Grund dafür ist unter anderem der immer seltener werdende Kiebitz, der in diesem mehr als 30 Hektar großen Gebiet einen Rückzugsort gefunden hat.

Die temporäre Anleinpflicht gilt seit 1. März und bis zum 15. Juli. In dieser Zeit sind die Tiere besonders störanfällig, da sie brüten oder trächtig sind und später ihren Nachwuchs aufziehen. In einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt es: "Oft sind die brütenden Vögel auf wenige Meter für den Menschen nicht wahrnehmbar, für die Hundenase jedoch schon." Denn gefährlich sei für die Wildtiere nicht nur der direkte Kontakt mit dem Hund, sondern auch das bloße Stöbern und Schnüffeln. Dadurch würden beispielsweise bodenbrütende Vögel wie Rebhühner, Fasane, Kiebitze, Lerchen, Gänse oder Enten beunruhigt, was zum Aufgeben des Geleges führen könnte. Die Größe des Hundes spiele dabei keine Rolle.

Auch heimisches Wild wie Reh und Hase würden durch freilaufende Hunde stark gestresst. Besonders trächtige Rehe seien auf Grund ihrer Schwerfälligkeit ein leichtes Opfer. "Selbst wenn man darauf vertraut, dass der Hund einem Zuruf Folge leisten wird, kann gerade eine frische Wildspur den natürlichen Jagdinstinkt wecken", heißt es von Seiten des Landratsamtes. Das führe immer wieder zu einem "Ausbüchsen" des Hundes und anschließendem Verfolgen und Hetzen des Wildes. In Jagdrevieren kann dies sogar zu einer Geldstrafe für den Hundebesitzer führen. Um den Fortbestand der heimischen Fauna zu sichern empfiehlt das Dachauer Landratsamt Hundebesitzern deshalb: Auch in zusammenhängenden Wiesengebieten, Wäldern und Waldrändern, in denen keine explizite Leinenpflicht gilt, sollten Hunde in der Zeit von März bis Juli an der Leine geführt werden. Denn das sei das sicherste Mittel, um den extremen Stress, den eine Begegnung mit einem Hund bei Wildtieren hervorrufe, zu vermeiden.