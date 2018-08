17. August 2018, 21:54 Uhr Leihgabe Lichtskulptur für Dachauer Forum

Für Christiane Demenat ist das bildhauerische Arbeiten eine schöpferische Kraftquelle. Das sieht man ihrer Lichtskulptur an, die sie in ihrem Atelier in Schwabhausen geschaffen hat. Von dem Kunstwerk zeigten sich sowohl Landrat Stefan Löwl als auch Veronika Winkler, Fachbereichsleiterin für Kunst und Kultur im Dachauer Forum, begeistert. "Der lichtdurchlässige Alabaster ist einer Lichtspur der Meeressonne nachempfunden, die sich auf der Wasseroberfläche spiegelt", erläutert die Künstlerin. "Die Eichenstämme, die das Alabasterlicht rahmen, habe ich an der Oberfläche wellenförmig bearbeitet, zwischen Rinde und Vollholz den Wachstumsringen entlang." Für die neuen Räume im Dachauer Forum übergab Landrat Stefan Löwl das Werk als Dauerleihgabe an Geschäftsführerin Annerose Stanglmayr.