27. März 2019, 21:52 Uhr Leierkasten Dachau Restkarten für Impro-Theater

Das "isar148 Theater" ist ein Ensemble professioneller Schauspieler, das seine Zuschauer Unterhaltung unmittelbar erleben lässt. Jede Vorstellung von isar148 lebt aus dem Moment, nichts ist vorgeplant, jede Idee spontan und einmalig. Für die Vorstellung beim Leierkasten in der Dachauer Kulturschranne am Samstag, 30. März, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) gibt es noch einige wenige Karten für 15 und zwölf Euro, entweder in der Naturkostinsel oder online unter www.leierkasten-dachau.de.