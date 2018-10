24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Leierkasten Dachau Noch Karten für "Schneewittchen"

Zum ersten mal ist bei der Kleinkunstbühne Leierkasten in Dachau Marie Bretschneider, Spross einer alten Dresdner Puppenspielerfamilie, zu Gast. Für die Vorstellung von "Schneewittchen" für Kinder ab fünf Jahren am Freitag, 26. Oktober, um 15.30 Uhr in der Friedenskirche gibt es noch Karten in der Naturkostinsel und auf der Seite www.leierkasten-dachau.de.