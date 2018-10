30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Leichter Rückgang Arbeitslosenquote nahezu unverändert

Die Arbeitslosenquote liegt im Landkreis Dachau im Oktober bei nahezu unverändert 1,8 Prozent, im Vormonat lag die Quote um 0,1 Prozentpunkte höher. Wie die Agentur für Arbeit in Freising mitteilte waren 1593 Dachauer im Oktober auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle, 137 Personen weniger als im September. 638 Personen meldeten sich neu arbeitslos. Demgegenüber konnten zuletzt 773 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Zum Arbeits- und Ausbildungsbeginn reduzierte sich im Landkreis Dachau erwartungsgemäß auch die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen: Im Oktober sank die Arbeitslosenquote für diese Altersgruppe auf 1,7 Prozent. Im Vormonat erreichte die Quote noch ein Niveau von 2,2 Prozent. In der Agentur für Arbeit Dachau gingen Meldungen über 178 neu zu besetzende Arbeitsstellen ein. Insgesamt waren damit 988 bei der Arbeitsagentur Dachau gemeldete Stellen zu besetzen. Eine ähnliche Entwicklung zeichnete sich im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit ab: In den Landkreisen Freising, Erding, Dachau und Ebersberg sank die Quote von 1,9 Prozent im September auf 1,8 Prozent, das Niveau im Oktober 2017.