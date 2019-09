Mit 500 Teilnehmer hatte Organisator Peter Zeller fest gerechnet, beim diesjährigen Karlsfelder Seelauf am Sonntag wurden die Erwartungen des Organisationsteams allerdings noch übertroffen: 560 Läufer und 66 Kinder nahmen an dem Lauf rund um den beliebten Badesee teil - und das, obwohl sich die Sonne anfangs noch hinter den Wolken versteckte. Bereits zum 42. Mal veranstaltete die Abteilung Leichtathletik des TSV Eintracht Karlsfeld den Lauf für Groß und Klein. Für alle Ansprüche war wieder etwas dabei: Wählen konnten die Teilnehmer zwischen den Distanzen fünf Kilometer (1,5 Runden) oder zehn Kilometer (3,5 Runden) und für die besonders Ausdauernden gab es wieder die Möglichkeit, einen Halbmarathon zu laufen, der zusätzlich zu den Runden um den See noch durch die benachbarte Kleingartenanlage führt - und selbstverständlich wurde auch an die Kleinsten gedacht: Sie konnten am 999 Meter Kinderlauf teilnehmen. Michael Harlacher vom LC Aichach lief den Halbmarathon in einer Stunde, 15 Minuten und 40 Sekunden. Simon Ginder vom Läuferclub Buchendorf gewann den Fünfkilometerlauf in 16 Minuten und 47 Sekunden und Sieger des Zehnkilometerlaufs war Rene Manthee in 34 Minuten und 30 Sekunden.