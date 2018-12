3. Dezember 2018, 22:05 Uhr Leicht verletzt Radlerin prallt auf haltendes Auto

Leicht Verletzungen zugezogen hat sich eine 53-jährige Radlerin, die am Samstagvormittag in Dachau auf der Münchner Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Dabei bemerkte sie nach Angaben der Polizei zu spät, dass eine 62-jährige Karlsfelderin vor ihr im Auto verkehrsbedingt anhalten musste. Die Radler prallte gegen das Heck des Pkws und stürzte. Am Auto entstand nur geringfügiger Sachschaden.