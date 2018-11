30. November 2018, 22:02 Uhr Leicht verletzt Kind läuft plötzlich auf die Straße

Bei einsetzender Dämmerung ist eine 70-jährige Dachauerin am Donnerstag mit ihrem Auto auf der Schleißheimer Straße stadtauswärts unterwegs gewesen. Noch vor der Scheierlwiese lief von links plötzlich ein neunjähriges Mädchen über die Straße. Als die Frau das Kind erkannte, bremste sie laut Mitteilung der Polizei ihr Fahrzeug sofort stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen verletzte sich dabei leicht und musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Münchner Kinderklinik gebracht werden. Am Auto der Dachauerin entstand nur geringer Sachschaden.