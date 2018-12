10. Dezember 2018, 22:13 Uhr Leicht verletzt 17-Jährige stürzt mit ihrem Kleinkraftrad

Am Sonntagmorgen hat eine 17-jährige Kwang Yang-Fahrerin in Schwabhausen beim Linksabbiegen von der Münchner Straße in ein Grundstück, die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad verloren. Wie die Polizei Dachau mitteilte, kam sie mit ihrem Motorrad auf regennasser Straße ins Rutschen und stürzte. Die Jugendliche wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Dritter Orden in München gebracht. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei 200 Euro.