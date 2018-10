26. Oktober 2018, 21:54 Uhr Leicht verletzt Fahrradfahrerinnen stoßen zusammen

Zwei Fahrradfahrerinnen sind am Freitagvormittag gegen 7.50 Uhr an der Unterführung der Frühlingsstraße zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei radelte eine 16-jährige Dachauerin dem markierten Radweg in Richtung Bahnhof entlang. Zeitgleich war eine 39-jährige Dachauerin mit ihrem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Beide Frauen kollidierten mit ihren Ränder frontal miteinander und erlitten leichte Verletzungen. Der Radweg ist in beide Richtungen freigegeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.