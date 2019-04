29. April 2019, 21:23 Uhr Leicht verletzt Auto erfasst Fußgänger

Eine 69-Jährige hat am Sonntag gegen 10.50 Uhr in der Erich-Ollenhauer-Straße mit ihrem Auto einen 22-jährigen Fußgänger angefahren, der sich dabei leicht verletzte. Wie die Polizei berichtet, hielt die 69-Jährige ihren Mitsubishi zunächst vorschriftsmäßig auf Höhe des Zebrastreifens am Josef-Effner-Gymnasium, damit eine von rechts kommende Fußgängerin die Fahrbahn überqueren konnte. Als die 69-Jährige mit dem Auto in Richtung Sudetenlandstraße weiterfahren wollte und beschleunigte, übersah sie aber einen weiteren von links kommenden 22-jährigen Fußgänger, der ebenfalls die Erich-Ollenhauer-Straße am Zebrastreifen passieren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann erlitt nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Es entstand kein Sachschaden.