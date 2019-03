28. März 2019, 22:02 Uhr Laudatio Si' Papst und Naturschutz

Weiger sieht im kirchlichen Lehrschreiben einen Meilenstein

Von Renate Zauscher, Erdweg

Kirche und Naturschutz sind, so möchte man meinen, zwei völlig verschiedene Dinge. Doch es gibt Berührungspunkte. So hat Papst Franziskus den wichtigsten Vertreter des Umweltschutzes in Deutschland, Hubert Weiger, mit seiner jüngsten Enzyklika Laudato Si' schwer beeindruckt. Sie spricht dem Naturschützer aus der Seele. Und so nennt er sie einen "Meilenstein in der Geschichte der Kirche". Die päpstliche Verlautbarung "über die Sorge für das gemeinsame Haus" befasst sich nämlich unter anderem mit Natur und Umweltschutz. Weiger wünscht sich, dass die Inhalte der Enzyklika mehr gehört und in großem Rahmen auch von kirchlicher Seite diskutiert werden. Auf einer Veranstaltung am Petersberg machte er nun den Anfang.

Papst Franziskus habe in seinem Laudato Si' einen völlig neue Ansatz, er setze sich explizit mit den Zusammenhängen von ökologischer und sozialer Krise weltweit auseinander und nehme Stellung zu drängenden Problemen der Gegenwart, erklärt Weiger. Auf eine solche Stimme von Seiten der Kirche habe man lange gewartet. Bislang seien es höchstens örtliche Pfarrer gewesen, die sich für lokale Umweltanliegen eingesetzt hätten - beispielsweise in Wackersdorf, wo es regelmäßig Gottesdienste am "Franziskus-Marterl" gab und immer noch gibt. Die Enzyklika von Papst Franziskus markiere in dieser Beziehung einen völligen Neubeginn und sie sei sehr bewusst 2015 veröffentlicht worden - das Jahr, in dem die Vereinten Nationen 17 Ziele für eine nachhaltige sozial-ökologische Entwicklung formuliert hätten und in dem die Pariser Klimakonferenz stattfand, erklärte der Vorsitzende des Bundes Naturschutz.

Der Vorsitzende des Bundes Naturschutz Hubert Weiger ist vom Papst begeistert. (Foto: Marco Einfeldt)

Der zentrale Gedanke der Enzyklika besteht laut Weiger darin, dass der Papst sowohl im ökologischen wie im ökonomischen Bereich nachhaltiges, verantwortliches Handeln fordere. So heißt es etwa im päpstlichen Lehrschreiben, dass unbegrenztes Wachstum "die Lüge der unbegrenzten Verfügbarkeit der Güter des Planeten voraussetzt". Das Laudato Si' sei die Aufforderung an alle Menschen sich im Zeitalter der drohenden, menschenverursachten Ausrottung der Vielfalt des Lebens für Natur und Umwelt einzusetzen und sich damit auch wachsender Armut und Ungleichheit unter den Menschen entgegenzustellen, so Weigert. Der biblische Schöpfungsauftrag "Macht euch die Erde untertan" sei falsch aus dem hebräischen Urtext übersetzt und deshalb falsch verstanden worden: Es gehe nicht darum, die Erde zu beherrschen, sondern sie und ihre Geschöpfe zu schützen und zu bewahren. Freiwilligkeit des Handelns wird aber nach Weigers Überzeugung nicht ausreichen, um dringend nötige Änderungen globalen Handelns herbeizuführen: "Wir brauchen - so wie im Autoverkehr - klare Regeln".

Für die Kirche bedeute das, dass die Enzyklika stärker als bisher als Grundlage der kirchlichen Verkündigung dienen müsse und ihre Inhalte viel mehr als derzeit noch in Predigten einfließen sollten. Zudem hofft Weiger aufintensivere Gespräche der Menschen untereinander. Dort, wo die Diskussionskultur verschwinde, wachse das Gefühl, nicht mehr gehört zu werden und damit die Bereitschaft, sich rechten populistischen Gruppierungen anzuschließen, fürchtet Weiger mit Blick auf die hohen Wahlerfolge der AfD.

Papst Franziskus. (Foto: Riccardo De Luca/dpa)

Wie tief Gräben zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen auch hierzulande aufbrechen können, wurde in der Diskussion nach Weigers Vortrag deutlich. Pfarrer Josef Mayer, der geistliche Leiter am Petersberg, sprach von vielen Gesprächen mit Landwirten, in denen nach dem jüngsten Volksbegehren ein solches Maß an Aggression spürbar gewesen sei, wie er es persönlich noch nie erlebt habe. Es sei dringend nötig, die Vertreter der Landwirte zu gemeinsamen Gesprächen an den Tisch zu holen. Weiger sieht das Problem in der Strategie des Bauernverbands, der sich in der Opferrolle erlebe. Er selbst sei überzeugt, dass die Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft in nachhaltiger Bodenbewirtschaftung liege. "Es lohnt sich zu kämpfen", sagt er - so wie es etwa die Jugend mit ihrem Schulstreik "Fridays for Future" tue.