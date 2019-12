Nach einem Jahr Bauzeit ist die neue Ortsdurchfahrt in Langenpettenbach in der Gemeinde Markt Indersdorf für den Verkehr freigegeben worden. Mit Querinseln, am Ortseingang und auf Höhe des Kindergartens, und Gehwegen wurde die Verkehrssicherheit verbessert, teilt das Staatliche Bauamt Freising mit. Die Brücke über den Langenpettenbach wurde abgerissen und neu gebaut. Bis voraussichtlich Frühjahr 2020 werden noch Restarbeiten ausgeführt. Für diese Arbeiten wird der Verkehr voraussichtlich während weniger Tage mittels Ampelschaltung geregelt.