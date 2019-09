Im Spätsommer 2015 war die Bigband Dachau in Österreich und Italien auf ihrer Jugend- und Kulturaustausch-Tournee. Fast auf den Tag genau am 8. September waren sie bei der Band The Rebel Hot Rock in Mailand zu ihrem Tourabschlusskonzert zu Gast. Auf der "Langen Tafel" an diesem Samstag, 7. September, in der Münchner Straße ist die in Italien recht bekannte achtköpfige Band mit ihrem Blues, Rock 'n' Roll und Rock der Siebzigerjahre nun zum Gegenbesuch in Dachau. Sie spielt von 16.45 bis 18.15 Uhr auf der CityCom-Jubiläumsbühne. Bandleader und Drummer Oscar Botella bringt vier Gitarristen, Carmelo, Roberto, Cesare und Piero, den Hammond-Pianisten Emilio und die Leadsängerin Giuly Delucchi sowie den Sänger Giorgio mit. Sie werden dem Publikum bei jeder Witterung einheizen und sich am Abend beim Auftritt der Bigband zu ein paar gemeinsamen Nummern dazugesellen. Nach der offiziellen Eröffnung der Langen Tafel überbrücken sie die Umbaupause von 19 bis 20 Uhr noch mal mit Musik. Von 20 Uhr an übernimmt dann die Bigband Dachau und der Leitung von Tom "Tornado" Jahn die Bühne. Am Sonntag 8. September, folgt dann der für die vielen Dachauer Fans bereits traditionelle Jazzfrühschoppen. Die Bigband Dachau bringt dann ihre italienischen Freunde mit. Bereits zum neunten Mal spielt die Bigband Dachau im Biergarten - bei jeder Witterung - also bei Regen auch im hauseigenen Salettl der Familie Burgmeier. "Gute Stimmung, heiße Musik, a guade Brotzeit mit kesselfrischen Weißwürsten wird eine möglicherweise kühle Umgebung mehr als kompensieren", verspricht Tilo Ederer von der Knabenkapelle. Los geht es wie immer um 11 Uhr.