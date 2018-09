2. September 2018, 22:19 Uhr Lange Tafel Caritas-Projekt für bezahlbaren Wohnraum

Auch in diesem Jahr ist die Dachauer Caritas auf dem Straßenfest der Langen Tafel am Samstag, 8. September, vertreten. Das Motto einer bundesweiten Kampagne, die an diesem Wochenende auch in Dachau halt macht, lautet: "Jeder Mensch braucht ein Zuhause". Am Stand der Caritas wird deshalb ein symbolisch aufgebautes Wohnzimmer zu finden sein. Die Besucher sind eingeladen, dort Halt zu machen, sich ausruhen und fotografieren lassen, sofern sie das möchten. Es geht darum bewusst zu erleben, was es bedeutet, ein Wohnzimmer, ein bequemes Zuhause zu haben, wie es die meisten Menschen besitzen - viele aber eben auch nicht. "Wohnraum für alle Menschen im Landkreis Dachau ist eines unserer brisantesten Themen", sagt Kreisgeschäftsführerin Heidi Schaitl. Die Caritas Dachau widmet sich diesem Thema mit dem neuen "Wohnungsprojekt" seit Anfang diesen Jahres. Damit möchte der Verband Brücken bauen zwischen Vermieter und Mieter, Hürden verkleinern und Vertrauen schaffen. Ausführliche Informationen dazu gibt es am Stand bei der Langen Tafel oder bei der Projektleiterin Aylin Beqirai unter der E-Mail aylin.beqirai@caritasmuenchen.de oder telefonisch unter der Nummer 08131/ 298 1950.