26. November 2018, 22:03 Uhr Lange Nacht Spieletage in Karlsfeld

Kartenspiele, Würfelspiele, Geschicklichkeitsspiele, Strategiespiele, Kinderspiele, Spiele des Jahres - alles ist geboten, wenn "Karlsfeld spielt". Das große Wochenende der Spiele findet wie jedes Jahr am ersten Advent statt, diesmal also am 1. und 2. Dezember. Gesellschaftsspiele boomen seit Jahren, schreiben die Veranstalter. Gerade zur Weihnachtszeit werden viele Spiele verschenkt. Wer nicht die Katze im Sack kaufen möchte, kann sich bei den Spieletagen im Evangelischen Gemeindehaus der Korneliuskirche in Karlsfeld, Adalbert-Stifter-Straße 3, ausführlich informieren und neue Spiele sowie Klassiker ausprobieren. Der Eintritt ist frei, auch die Ausleihe der Spiele kostet nichts, außer einem Pfand, den die Freizeitspieler aller Altersklassen nach der Rückgabe wiederbekommen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird es auch diesmal wieder "Die lange Nacht der Spiele" geben. Am Samstag, 1. Dezember, ist die Spielausleihe von 12 bis 24 Uhr geöffnet. Am 2. Dezember öffnet die Spieletheke ebenfalls um 12 Uhr. Zu Ende geht der Spieletag dann um 20 Uhr. Für eine einfache, aber gute Küche, Getränke und ein abwechslungsreiches Kuchenbuffet ist an beiden Tagen gesorgt. Daneben gibt es ein Preisrätsel mit vielen Preisen. Aus dem ganzen Umland kommen die Teilnehmer zusammen, sie finden neue Mitspieler und lernen mit Hilfe der Spieleerklärer neue Spiele kennen.