29. Januar 2019, 22:02 Uhr Landwirtschaftsschule Familienkost selbstgemacht

Die Landwirtschaftsschule in Fürstenfeldbruck, Abt-Thoma-Straße 1, bietet die Praxisveranstaltung "Leckere Familienkost selbst gemacht" an. Am Freitag, 8. Februar, kochen Eltern von 15 bis 17 Uhr mit ihren Kindern. Gemeinsam mit Hauswirtschaftsmeisterin Veronika Bernhard werden die Gerichte zubereitet und verkostet. Dieser Kurs richtet sich an Eltern, Familien, Großeltern, Tagesmütter und Erzieher/innen mit Kindern im Alter von zwei und drei Jahren. Mitzubringen sind gut waschbare Kleidung, Geschirr- und Spültuch sowie Behältnisse für den Transport der Kost. Anmeldungen sind bis 6. Februar möglich an: www.weiterbildung.bayern.de.