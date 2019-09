Noch freie Plätze in Textilseminar

In der katholischen Landvolkshochschule Petersberg findet von Freitag,11. Oktober, bis Sonntag, 13. Oktober, das Seminar "Textiles Gestalten und Biografiearbeit" mit dem Thema "Der Stoff, in dem mein Leben ist" statt. Gearbeitet wird mit textilen Techniken, wie nähen, weben, drucken und auch kleben. Teilnehmer mit Basiskenntnissen im Nähen mit der Hand und Nähmaschine sind willkommen. Nähere Informationen finden Sie telefonisch unter 08138 93130 oder unter www.der-petersberg.de. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 19. September.