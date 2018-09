3. September 2018, 22:09 Uhr Landtagswahl Wichtiges Ehrenamt

Karlsfeld benötigt 180 Wahlhelfer

In sechs Wochen, am Sonntag, 14. Oktober, finden die Landtags- und Bezirkstagswahlen in Bayern statt. Um die 18 Wahllokale der Gemeinde Karlsfeld zu besetzen, werden 180 ehrenamtliche Wahlhelfer benötigt. Personal in dieser Größenordnung könnten von der Gemeinde und von den Ortsverbänden der Parteien nicht allein gestellt werden, teilt die Verwaltung der Kommune mit. Deshalb ruft die Gemeinde Karlsfeld alle Wahlberechtigten auf, sich für das Ehrenamt des Wahlhelfers zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig hofft die Gemeinde darauf, dass sich die bisher bewährten Kräfte wieder als Wahlhelfer zur Verfügung stellen.

Wer dieses Ehrenamt am Wahltag ausübt, erhält von der Gemeinde ein "Erfrischungsgeld" in Höhe von 50 Euro. Interessenten sollen sich bei der Gemeinde Karlsfeld, Evelyn Alteneder, unter Telefon 08131/99136 oder bei Sarah Lindermeir, Telefon 08131/99135, Zimmer 07, melden. Wer als Wahlhelfer eingeteilt wird, erhält von der Gemeinde Karlsfeld eine schriftliche Benachrichtigung.