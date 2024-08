Interview von Thomas Radlmaier, Dachau

Am Montagvormittag nach dem Anschlag in Solingen öffnet Ernst Grube die Tür zu seinem Haus in Regensburg. Mit einem Lachen und Händedruck bittet er herein. Man solle ruhig vorgehen, er brauche für die Stufen ein wenig länger, sagt der 91-jährige Holocaust-Überlebende und deutet auf die Treppe, die nach oben in den Wohnbereich führt. Dort liegt auf dem Küchentisch die SZ. Darin hat Grube vor Kurzem von der Idee aus dem Verteidigungsministerium gelesen, frühere Wehrmachtsoffiziere zu Vorbildern für die Bundeswehr zu ernennen. Der Plan wurde schnell wieder verworfen. Trotzdem hat sich der Pazifist Grube, den die Nazis als Kind in das Ghetto Theresienstadt verschleppten, über ein derart mangelndes Geschichtsbewusstsein sehr geärgert. Jetzt stehen Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern an. Und auch dazu hat der Präsident der Lagergemeinschaft Dachau einiges zu sagen.