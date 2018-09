17. September 2018, 22:08 Uhr Landtagswahl SPD-Spitzenkandidatin Kohnen im Drei Rosen

Auf ihrer Wahlkampftour durch Bayern kommt die SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen nun auch nach Dachau und will im Schützensaal des Gasthauses Drei Rosen nicht nur mit Oberbürgermeister Florian Hartmann, sondern auch den Dachauern ins Gespräch kommen. Nicht nur um Politisches, auch um Persönliches, Privates soll es gehen, kündigt die SPD an. Gastgeber und Moderator der Gesprächsrunde am Freitag, 21. September, ist der Dachauer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Güll. Kohnens Ziel sei es, keine großen Reden zu halten, sondern lieber zuzuhören und die Sichtweisen der unterschiedlichsten Menschen aufnehmen. Nur so könnten Antworten entwickelt werden auf die Fragen, die die Menschen wirklich bewegen. "Bayern braucht einen neuen politischen Stil: Weniger Ego-Show und mehr Ernsthaftigkeit", sagt Kohnen. Die Veranstaltung ist für alle offen. Der Eintritt ist frei. Einlass von 18.30 Uhr an.