20. September 2018, 22:14 Uhr Landtagswahl Infostand der SPD zu Schulthemen

Die Dachauer SPD informiert an einem Infostand zur Landtagswahl und den politischen Zielen der Partei. Gerade zum Start des Schuljahres ärgerten sich Eltern und Kinder über Stundenpläne, über Busverbindungen oder zu große Klassen, heißt es in der Mitteilung der Sozialdemokraten. Deshalb beantwortet ihr Landtagsabgeordneter Martin Güll, Vorsitzender des Bildungsausschusses und bildungspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, Fragen zur Bildungspolitik und zum Programm der Landtags-SPD. Auch Bezirkstagskandidatin Martina Tschirge wird dabei sein. Zudem werden Unterschriften für das Volksbegehren "Stoppt Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern" gesammelt. Der Infostand ist am Samstag, 22. September, von 9.30 bis 12 Uhr am Schrannenplatz vor der Hausnummer 4 der Augsburger Straße aufgebaut.