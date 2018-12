7. Dezember 2018, 22:03 Uhr Landtagsabgeordneter Benno Zierer betreut Freie Wähler weiter

Benno Zierer bleibt auch in dieser Legislaturperiode der Betreuungsabgeordnete der Freien Wähler für den Landkreis Dachau. "Ich freue mich, diese Aufgabe weiterzuführen und möchte wie in den vergangenen fünf Jahren im Landkreis Dachau präsent und ansprechbar sein", erklärt der Landtagsabgeordnete aus Freising in einer Pressemitteilung. Seinen Antrittsbesuch hat er bereits absolviert und Anfang der Woche an einer Sitzung der Kreistagsfraktion der Freien Wähler in Erdweg teilgenommen.

Für Landkreise, in denen die Freien Wähler, aber auch die anderen Parteien, keine eigenen Parlamentarier stellen, haben die Landtagsfraktion kürzlich die Betreuungsabgeordneten benannt. Für die Freien Wähler ist Zierer neben dem Landkreis Dachau auch für Erding zuständig.

Der 62-jährige Landwirt gehört dem Landtag seit 2013 an. Seither ist er Mitglied des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz und umweltpolitischer Sprecher der Freien Wähler.