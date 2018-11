20. November 2018, 21:50 Uhr Landtag Seidenath bleibt Arbeitskreisvorsitzender

Die CSU-Landtagsfraktion hat den Dachauer Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath zu deren gesundheits- und pflegepolitischen Sprecher wiedergewählt. "Ich freue mich, dass ich als Vorsitzender des Arbeitskreises Gesundheit und Pflege der CSU-Landtagsfraktion diese ebenso vielschichtigen wie wichtigen Themen, die die soziale Situation der Menschen betreffen, auch in den nächsten fünf Jahren mit Nachdruck vorantreiben und bearbeiten darf", so Seidenath. Als Hauptpunkte seiner Agenda sieht er sowohl im Bereich der Gesundheit als auch der Pflege "die Bekämpfung des Fachkräftemangels sowie die Nutzung der Chancen, die die Digitalisierung auch und gerade in diesen Bereichen bietet".