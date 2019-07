23. Juli 2019, 22:05 Uhr Landratsamt Dachau informiert Ungetrübte Badefreuden

Eine neue Hitzewelle rollt auf Dachau zu. Bei den sommerlichen Temperaturen herrscht Hochbetrieb an den Badeseen. Schnell ist die Badefreude dahin, wenn man einen Badeplatz mit den Hinterlassenschaften der Badegäste vom Vortag vorfindet, wie das Landratsamt Dachau mitteilt. Die Behörde erinnert deshalb an folgende einfache Regeln, damit alle Bürgerinnen und Bürger ungetrübte Badefreuden genießen können. Grundsätzlich sollte man alle Abfälle wieder mit nach Hause nehmen oder in den Abfallbehältern am jeweiligen See entsorgen. Besonders zerbrochene Glasflaschen und Kronkorken sind ein Problem für Barfußgänger. Plastikabfälle gehören nicht in die Natur. Plastik verrottet nicht, belastet unsere Umwelt und wird von Tieren mit Nahrung verwechselt. Am besten bringt man gar keine Plastikabfälle mit: Die Brotzeit lässt sich problemlos in eine wiederverschließbare Box verpacken.

Auch Essensreste sollten nicht zurückgelassen werden, da sie Ratten anlocken können. Ebenso sollten Zigarettenkippen nicht achtlos in die Landschaft geworfen werden. Die Natur braucht fünf bis zehn Jahre um eine Zigarettenkippe zu "verdauen". Zigarettenkippen enthalten Schadstoffe, welche Boden und Wasser erheblich belasten. Badende sollten keine Wasservögel füttern. Verfütterte Brot- und Backwarenreste führen zu Gesundheitsschäden bei den Wasservögeln und verschlechtern die Wasserqualität. Alle Regeln kann man auf einen Nenner bringen: "Verlassen Sie Ihren Badeplatz so, wie Sie ihn am nächsten Badetag wieder vorfinden möchten", schreibt die Abfallberaterin Barbara Mühlbauer-Talbi.