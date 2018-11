21. November 2018, 22:09 Uhr "Landart" in der Kleinen Altstadtgalerie Es lebt!

Marian Wiesner setzt natürliche Materialien und Prozesse gezielt ein, um kunstvolle Gebilde herzustellen

Von Anna-Elisa Jakob, Dachau

Der Geruch nach Bienenwachs erfüllt die Kleine Altstadtgalerie, dazu surren Diaprojektoren, eine Ecke ist mit grellem Laborlicht ausgeleuchtet. "Die Ausstellung soll ein sensorisches Erlebnis werden", erklärt Künstler Marian Wiesner. Früher habe er viel gezeichnet, sich Papier und Farbe aus dem Malereifachgeschäft geholt. Doch irgendwann wollte er "tiefer gehen". So rückte Wiesner das Spiel mit den Materialien selbst in den Vordergrund.

Der 30-Jährige lebt im Haus seiner Großeltern in Vierkirchen, neben dem Wohnort ist es zu seinem Atelier und Heimlabor geworden. Alle Materialien, die Marian Wiesner für seine Werke verwendet, baut er selbst an. Er pflanzt Leinen, erntet, spinnt und webt es in Handarbeit. Seit zehn Jahren ist er Imker, das Bienenwachs in seinen Werken stammt aus Wiesners eigenen Bienenstöcken. Als "Landart-Künstler" bezeichnet er sich selbst. Die "innere Heilung", die er auf dem eigenen Feld, während der Arbeit in und mit der Natur erlebt, möchte Wiesner mit den Besuchern seiner Ausstellung teilen. "Für die Menschen soll sich während der Besichtigung eine neue Welt eröffnen", sagt er. Hierfür zeigt er Werke aus der Natur, die sich selbst, im Einklang und Widerstand mit ihrer Umgebung verändern. So hängen in einem Raum Stücke aus Flachs von der Decke, verziert von erstarrtem Bienenwachs. Den Flachs ließ der Künstler eine Zeitlang im Inneren der Bienenstöcke hängen, so formten die Insekten das Kunstwerk und verliehen ihm ihren eigenen Charakter.

Im Nebenraum liegen fünf Eichenstämme, ein Jahr lang hatte Wiesner sie in einem Komposthaufen eingegraben, anschließend wieder ausgegraben, mit Bienenwachs eingerieben und damit konserviert. Hinter dieser zunächst bizarr anmutenden Spielerei steckt eine wissenschaftliche Begeisterung des Künstlers. So setzte Wiesner für den Kompost eine Wurmsorte ein, die besonders viel fressen kann, grub manche Stämme früher aus, andere später. Die fünf übrig gebliebenen Stämme seien die "Crème de la Crème", eine stark reduzierte Auswahl der Eichenstämme, die er ursprünglich verwendet hat. Für Wiesner liegt hier Schwierigkeit und Reiz seiner Kunst in einem: sich langsam von Plänen zu lösen, die er sich vorgenommen hatte. In seinem Heimlabor dokumentiert er akkurat alle Schritte und Ergebnisse, optimiert damit Anbau und Herstellung der Materialien.

Ein besonders zeitintensives Projekt stellt Wiesner im Mittelpunkt der Galerie aus, der Aufbau selbst erinnert an die Umgebung eines Labors. Auf einem Block aus Flachs pflanzte Wiesner Leinpflanzen an, unter starkem Licht und einer selbstversorgenden Wasserpumpe sollen diese in der Galerie weiterwachsen. Rund dreißig Blöcke baute Wiesner aus Flachs, bis der Anbau endlich funktionierte. Der Künstler nennt es: "Die Selbstreflexion des Lein", dieser wächst in der Installation auf sich selbst - es entsteht ein endloser Prozess.

Wiesner entschied sich dafür, seine Kunst analog zu fotografieren. Digitale Aufnahmen ließen sich immer optimieren und perfektionieren, analoge Bilder seien einfacher, reduziert. Das harmoniert mit Wiesners Kunstauffassung. Die entstandenen Fotos projiziert der Künstler in der Ausstellung auf selbst hergestelltes Leinenpapier, die Bilder erhalten dadurch einen alten, verblichenen, körnigen Effekt. Und das Leinen spiegelt sich erneut auf sich selbst, das Foto des ursprünglichen Feldes auf dem fertigen Produkt, dem Leinpapier.

Wiesner bildet nicht einfach Naturgegebenes ab, der Künstler spielt mit Zersetzung und Verformung. Er lernt aus den Prozessen der Natur, analysiert sie, möchte sie einerseits optimieren, andererseits in ihrem Ursprung darstellen.

Wer sich auf dieses ganzheitliche Kunsterlebnis einlässt, erkennt möglicherweise in einem von Würmern zerfressenen Eichenstamm die Magie, die der Künstler in ihm sieht. "Das Neue soll immer mehr sein als die Summe seiner Einzelteile."

Faszinierende Welten aus Flachs & Wachs: Kunstinstallationen von Marian Wiesner. Kleine Altstadtgalerie. Vernissage an diesem Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr mit einer Einführung von Martin Schwarzott. Zu sehen bis 20. Dezember.