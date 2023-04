Wie werden wir uns in Zukunft erinnern, Frau McLean?

Interview von Jessica Schober, Dachau

Neun Stunden Zeitunterschied trennen die 32-jährige Forscherin Ann-Kathrin McLean im kanadischen Victoria in British Columbia vom oberbayerischen Dachau. Und doch ist ihr die Große Kreisstadt und vor allem die KZ-Gedenkstätte wohlvertraut: Für ihre Doktorarbeit an der Royal Roads University in Victoria, mit der sie sich im März 2023 erfolgreich promoviert hat, untersuchte sie diesen Ort. Sechs Jahre befasste sich die gebürtige Deutsche, die im Ausland aufgewachsen ist, mit der kollektiven Holocaust-Erinnerung, insgesamt verbrachte sie rund sechs Wochen auf dem Gelände der Gedenkstätte.