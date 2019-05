27. Mai 2019, 21:53 Uhr KVD Druckwerkstatt soll umziehen

CSU-Fraktion hält MD-Gelände für geeigneteren Standort

Die CSU-Fraktion hat beantragt, einen neuen, besseren Standort für die KVD-Druckwerkstatt zu finden. Die Druckwerkstatt der Künstlervereinigung Dachau (KVD) ist in der Brunngartenstraße 5 am Fuße der Altstadt untergebracht. Die CSU war zu Besuch und zeigt sich entsetzt über die äußerst bescheidene Ausstattung. Weder fließend Wasser noch eine Toilette gehören zu den Räumlichkeiten. "Da die Druckwerkstatt mit ihren vielen Aktivitäten das kulturelle Leben in Dachau bereits seit etlichen Jahrzehnten bereichert und auch interessierte Besucher anzieht, sollte eine adäquatere Unterbringung geschaffen werden", begründen Florian Schiller und Silvia Kalina ihren Antrag. Denkbar ist für sie, dass die Stadt andere Räume anmietet oder eventuell im städtischen Bestand etwas findet.

Als Option sieht die CSU das MD-Gelände, räumt aber gleich selbst ein, dass "die zeitliche Perspektive schwer absehbar" sei. Für das MD-Gelände gibt es diverse Begehrlichkeiten. Vor allem soll dort das seit vielen Jahren geforderte Jugendkulturzentrum errichtet werden sowie ein Arbeiter- und Industriemuseum gemeinsam mit Bezirk und Landkreis. Für die Stadt stellt sich jeweils die Frage, welche Grundstücke der Investor noch bereit ist abzugeben und zu welchem Preis.