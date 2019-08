Die Jubiläumsausstellung der Künstlervereinigung Dachau KVD wartet auch an diesem Wochenende wieder mit einigen besonderen Aktionen auf.

Dufte Kunst

Vier Masken sind in der Galerie Lochner, Konrad-Adenauer-Straße 7, auf Stangen unterschiedlicher Höhe aufgestellt. Nähern die Besucher ihr Gesicht einer der Masken, nehmen sie einen intensiven Geruch wahr, der sich von Maske zu Maske unterscheidet. Die unterste riecht eher herb, nach oben hin werden die Gerüche leichter und angenehmer. Doch dieses Riecherlebnis ist gekoppelt an bestimmte Körperhaltungen, denn man muss sich dafür hoch strecken oder in die Knie gehen. Die Arbeit der Künstlerinnen Camilla Nicklaus-Maurer und Eva Zenetti ist auf ein multisensorisches Erleben hin angelegt, bei dem sich Bewegung - rein und raus aus dem Kunstwerk -, Körperwahrnehmung im Raum, Riechen und Sehen nicht voneinander trennen lassen. An diesem Donnerstag, 29. August, um 18 Uhr unternimmt Camilla Nicklaus-Maurer eine kunstgeschichtliche Exkursion durch die Welt der olfaktorischen Kompositionen der vergangenen 100 Jahre.

Sich treiben lassen

Absolute Entspannung auf dem Obergrashofsee verspricht die Fahrt mit der Kontemplationsschale von Peter Feermann. Das schwimmende Kunstwerk legt am Samstag, 31. August, zum letzten Mal ab. Start ist um 12 Uhr. Die Meldeliste für die Passagiere liegt in der KVD-Galerie aus.

"Look, it's art!"

Am Sonntag, 1. September, gibt es wieder eine Künstlerführung durch die Freiluftausstellung "Raus" im Dachauer Stadtgebiet. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Post, Bahnhofstraße 7. Die Runde dauert etwa 120 Minuten und ist zweisprachig, auf deutsch und englisch.

Labor auf drei Quadratmetern

In ihrem verglasten Tiny Atelier auf einem leeren Grundstück an der Münchner Straße gegenüber vom Café Venezia erforscht Anna Dietze seit vier Wochen, wie künstlerische Prozesse auf engstem Raum funktionieren können. Am Sonntag, 1. September, um 18.30 Uhr präsentiert sie den vierten Forschungsabschnitt ihres Experiments und ihr abschließendes Fazit.