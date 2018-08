9. August 2018, 21:52 Uhr Kurse Anmeldung für die Volkshochschulkurse

Die Volkshochschule Dachau ist für den Publikumsverkehr in den Sommerferien von bis 24. August geschlossen. Interessenten e können sich aber online unter www.vhs-dachau.de für Kurse und Veranstaltungen für das kommende Herbst/Wintersemester 2019/20 anmelden. Die gedruckte Version des Programmheftes ist ab Donnerstag, 30. August, in vielen Behörden, Banken, Geschäften und an der Volkshochschule erhältlich.