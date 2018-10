21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Kurs Selbstbehauptungskurs für Mädchen

Wie junge Mädchen im Alter von zehn bis 13 Jahren bedrohliche Situationen erkennen und vermeiden können, sollen sie in einem Selbstbehauptungskurs lernen, der im Jugendzentrum Dachau Ost am Samstag, 10. November, von 9.30 bis 15 Uhr stattfindet. In diesem Kurs sollen Mädchen befähigt werden, sich gefährliche n Situationen zu entziehen und Formen der Selbstbehauptung zu entwickeln und zu üben. Dazu sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, sich Hilfe zu holen und mit den Themen Feigheit und Mut umzugehen. Angewandt werden Methoden aus der Gruppenarbeit, Rollenspiele und Einzelübungen aus der Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Der Kurs wurde in der angebotenen Form durch das Stadtjugendamt und die Katholische Stiftung der F achhochschule München zertifiziert und wird getrennt für Jungen und Mädchen durchgeführt, um die speziellen Lebenslagen, Bedürfnisse und Sichtweisen der beiden Geschlechter spezifisch bearbeiten zu können.

Der Kurs wird von Juana Brik-Stiller, Diplom-Sozialpädagogin (FH) angeboten und zusätzlich von Jacqueline Zenger, einer pädagogischen Mitarbeiterin des Jugendzentrums Dachau Ost, unterstützt. Mittags wird zusammen gekocht. Die Anmeldung ist spätestens bis Montag, 29. Oktober im Jugendzentrum Ost in der Ludwig-Ernst-Straße 2, (dienstags bis freitags von 15 bis 20 Uhr) möglich. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro und die Anmeldebestätigung erfolgt vor Ort. Sollten sich zu viele Mädchen für den Kurs anmelden, entscheidet das Los. Der Betrag ist bei der Anmeldung in bar im Jugendzentrum zu bezahlen.