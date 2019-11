,,Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen", hat schon Mark Twain gesagt. Für alle, die schon einmal daran gedacht haben, einen Roman oder eine Kurzgeschichte zu schreiben, daran aber gescheitert sind, bietet die Volkshochschule Röhrmoos einen Kurs an. "Denn Schreiben ist ein Handwerk, das jeder erlernen kann", heißt es in der Ankündigung. "Das Alter oder die Schulbildung spielen dabei keine Rolle." Interessierte sollten aber Begeisterung mitbringen. Kursleiter Jörg Scharnweber erarbeitet mit seinen Teilnehmern Grundlagen des Schreibens, und bringt den angehenden Autoren bei, wie sie Leser unterhalten und mit ihren Texten Spannung und Tempo erzeugen können. Sie entwickeln lebensechte Charaktere und stellen Konflikte und ihre Lösung dar. Der Kurs startet am 26. November und findet insgesamt dreimal, immer dienstags von 18.30 bis 21 Uhr, in den Räumen der Volkshochschule, Arzbacher Straße 4, statt. Die Kursgebühr beträgt 48 Euro. Schreibmaterial ist mitzubringen. Eine Anmeldung ist für alle drei Kurse unbedingt erforderlich und ist unter www.vhs-roehrmoos.de, bildung@vhs-roehrmoos.de oder der Telefonnummer 08139/99 41 38 möglich.