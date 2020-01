Ein akuter Notfall erfordert klares Denken und zielgerichtetes Handeln. Die erste Regel lautet daher: Unbedingt Ruhe bewahren und Erste Hilfe leisten. Auch vielen Hunden und Katzen könnte aus einer lebensbedrohlichen Situation geholfen werden, wenn die notwendigsten Erstehilfemaßnahmen erfolgen würden. Leider sind hier aber viele Tierbesitzer überfordert oder haben einfach Angst, etwas falsch zu machen. Der größte Fehler wäre in diesem Fall aber, gar nichts zu machen. Ein Kurs der Volkshochschule Karlsfeld an diesem Dienstag, 21. Januar, um 18 Uhr will genau darüber aufklären. In diesem Kurs möchte die Referentin relativ einfach zu erlernende Möglichkeiten aufzeigen, um dem eigenen Haustier in einer Notsituation helfen zu können und es über die entscheidenden Minuten bis zur tierärztlichen Versorgung stabil zu halten. Zudem wird in dem Kurs alles besprochen von A wie Augenverletzung über V wie Vergiftungen bis Z wie Zeckenbiss, alle Teilnehmer bekommen eine Menge Tipps, wie sie ihrem Tier in der jeweiligen Situation helfen können. Ein ausführliches Skript mit vielen Abbildungen kann im Kurs für fünf Euro erworben werden. Die Gebühr für die Kursteilnahme selbst beträgt 15 Euro. Nähere Informationen sind unter www.vhs-karlsfeld.de zu finden.