Die Volkshochschule Hilgertshausen bietet einen Kurs an, in dem man mit heimischen Pflanzen räuchern lernt. Die meisten kennen das Räuchern mit Weihrauch. Doch es gibt auch viele beheimatete Gewächse, die sich als Räucherware eignen. Hildegard Riedmair will sie ihren Kursteilnehmern vorstellen. Wer Interesse hat, kann viel schnuppern. Denn man kann schon mit der Nase herausfinden, welche Kräuter und Wurzeln passen. Riedmair zeigt verschiedene Möglichkeiten zu räuchern und erklärt traditionelle Anwendungen. Der Kurs wird auch ins Freie gehen, deshalb sollten die Teilnehmer entsprechende Kleidung mitbringen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 30. November, auf dem Ferlhof in Hilgertshausen statt. Sie beginnt um 14.30 Uhr, endet um 17 Uhr und kostet 15 Euro. Anmeldung per E-Mail unter bildung@vhs-hilgertshausen-tandern.de oder unter Telefon 8250/7656 oder 08250/9975144