14. März 2019, 21:59 Uhr Kunstkreis Karlsfeld "Mutig sein und Neues zulassen"

Klaus-Peter Kühne will an die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Dieter Kleiber-Wurm anknüpfen.

Der Kunstkreis Karlsfeld wechselt nach 42 Jahren den Vorsitzenden

Nach 42 Jahren gibt Dieter Kleiber-Wurm seinen Vorsitz im Kunstkreis Karlsfeld ab. Der Neue, Klaus-Peter Kühne, wurde am Mittwochabend zum neuen Ersten Vorsitzenden gewählt. Der gebürtige Dresdner ist seit zwölf Jahren Mitglied in dem Kunstverein. In seiner sächsischen Heimatstadt hat er Maschinenbau studiert, bis er aus beruflichen Gründen nach Karlsfeld zog. "Seit 1999 bin ich im Münchner Umfeld im Umlauf", erzählt Kühne. Als Entwicklungsingenieur arbeitet er bei Autoliv in Dachau.

Die Kunst begleitet ihn schon seit seiner frühen Kindheit. Anfangs beschäftigte er sich viel mit Grafik und Malerei, später kamen Fotografie, Skulpturen und Land-Art dazu. Beigebracht hat er sich das alles selbst. "Klar habe ich ab und zu mal ein paar Kurse besucht, aber mir sonst alles selbst angeeignet", so Kühne. Als neuer Vorstand sieht er erst einmal keine Neuerungen vor, sondern das Erhalten bereits bestehender Projekte und Aufgaben. Dazu zählen unter anderem die Instandhaltung der Galerie und die Sonderprojekte, die er erst mal so weiterführen möchte.

Den Posten des Kassiers hat wieder Eva Riedl übernommen. Zur zweiten Vorsitzenden wurde Carin Szostecki gewählt. Sie sagt ganz offen vor der Versammlung: "Dieter ist zwar von der Statur her nicht die größte Person, trotzdem treten wir da in sehr große Fußstapfen." Dieter Kleiber-Wurm sieht das gelassen: "Schuhgröße 41 hab' ich!" Auch Stefan Kolbe (CSU), Bürgermeister von Karlsfeld, bedankt sich bei Dieter Kleiber-Wurm für die langjährige, sehr gute Zusammenarbeit.

Der Vorstand hat sich verjüngt. Dass ein Generationenwechsel auch Neuerungen mit sich bringt, ist dem Verein mit 28 Mitgliedern bewusst. Carin Szostecki bittet deshalb um Geduld. "Ich habe auch schon gehört, dass Mitglieder gesagt haben: Wenn der Dieter aufhört, gehe ich auch. Und ich hoffe, dass das nicht der Fall ist." Schließlich brauche der neue Vorstand auch Zeit, um Vertrauen zu den Vereinsmitgliedern aufbauen zu können. Unbestritten ist wohl, dass Dieter Kleiber-Wurm zum Ehrenvorsitzenden ernannt werden soll. Klaus-Peter Kühne brachte den Vorschlag ein, einen Posten für einen dritten Vorstand in der Satzung zu schaffen. Ob das durchgeführt wird, wird in den kommenden Monaten entschieden. Andere Mitglieder sehen auch Alternativlösungen zu einem dritten Vorsitzenden.

Schriftführerin Aysim Woltmann bedankt sich bei den Anwesenden für die Wahl und das Vertrauen gegenüber dem neuen Vorstand zu diesen verantwortungsvollen Aufgaben. Sie überreicht den beiden neuen Vorständen Kühne und Szostecki am Ende der Versammlung zwei Schildchen: "Mutig sein und Neues zulassen" steht darauf. Ein Appell und eine Motivation an die neue Spitze des Kunstkreises Karlsfeld.