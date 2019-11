Claudia Flach, die 18 Jahre lang ihre Keramikwerkstatt am Eck der Pfarrstraße hatte, verlässt ihr Domizil und zieht in die Kleine Moosschwaige. Am ersten Adventswochenende macht sie dort ihre erste Ausstellung

Vom Suppenteller bis zum Brottopf, vom Lampenschirm bis zum frechen Vierbeiner - in den Schaufenstern von Claudia Flachs Keramikwerkstatt in der Dachauer Altstadt gibt es stets Neues zu entdecken. Der Laden selbst ist jedoch schon lange ein vertrauter Anblick. Seit 18 Jahren findet man ihn in der Pfarrstraße. Das ändert sich nun - denn nach dem Adventsmarkt an diesem Wochenende zieht Claudia Flach samt ihrer Keramik aus.

Ihr neues Domizil wird die Kleine Moosschwaige, wo sie ein städtisches Atelier bezieht. Dort findet gemeinsam mit vier Künstlern, die ebenfalls an diesem Standort tätig sind, am ersten Adventswochenende bereits eine Ausstellung statt. Insgesamt wird Flach in Zukunft aber wesentlich weniger Zeit und vor allem Raum für die Präsentation ihrer Werke haben. Denn während in ihrem Laden in der Altstadt ein großzügiger Verkaufsraum direkt an ihre Werkstatt angrenzte, wird sie in der Kleinen Moosschwaige mit weniger Platz vorliebnehmen müssen. "Es passt gerade so alles rein", sagt Flach. Für den Verkauf ihrer Keramiken richtet sie deshalb einen separaten Showroom ein, für den es aber keine regelmäßigen Öffnungszeiten geben wird. Die "schönste Ecke der Altstadt", wie sie ihre bisherige Ladenfläche liebevoll nennt, soll jedenfalls auch künftig bespielt werden. Mehrere Frauen hätten bereits ein Konzept eingereicht. Wie genau es weitergeht, weiß Flach aber nicht.

Nach diesem Wochenende finden ihre Werke ein neues Zuhause, denn für Claudia Flach heißt es: Adieu, liebe Pfarrstraße!

Auf die Veränderung blickt Flach "mit einem lachenden und einem weinenden Auge", wie sie sagt. Lachend, weil sie sich freut, künftig mehr Freiraum zu haben. "Ich kann mich mehr auf Eigenes konzentrieren und bei einem Thema bleiben." Denn der Laden in der Altstadt habe zwar den Vorteil, dass man in ständigem Kontakt zu den Besuchern stehe. Das allerdings erschwere oftmals die Arbeit am Werkstück. Außerdem würden viele sich nur umschauen, schlussendlich aber nichts kaufen. Insgesamt blickt Flach aber dankbar auf eine sehr schöne Zeit zurück, die sie nicht missen wolle - darum auch das weinende Auge. Nun sei aber die Zeit für etwas anderes gekommen.

An der Altstadt selbst oder gar Problemen mit dem Vermieter liege ihr Umzug aber keinesfalls, sie habe aus freien Stücken gekündigt. Im Gegenteil: "Die Dachauer Altstadt ist jetzt kulturell viel stärker belebt", stellt Flach im Vergleich zum Beginn ihrer Arbeit vor 18 Jahren fest. Auch die Münchner Kunstwelt finde regelmäßig ihren Weg nach Dachau und habe realisiert, dass es hier eine starke kreative Kraft gäbe. Doch auch für die Dachauer selbst sei die Altstadt mittlerweile sehr attraktiv und lade besonders am Wochenende zum Spazieren ein. "Hier kann man sich daheim und geborgen fühlen", meint Flach - das sei vor allem aufgrund der Globalisierung immer wichtiger.

Noch stehen Vasen, Teller und Schüsseln an ihrem vertrauten Platz im Laden der Keramikerin in der Dachauer Altstadt.

So ist Flach auch besonders stolz darauf, ihre Waren in Dachau fertigen und direkt vor Ort verkaufen zu können. Generell habe die nicht industriell gefertigte Keramik durch den Nachhaltigkeitstrend eine starke Aufwertung erfahren. "Es gibt immer mehr Menschen, die das Individuelle schätzen, etwas, das mit Bezug und Seele gemacht wurde", sagt Flach. Das sei sogar schon im Kindergarten zu beobachten: Auch die Kleinsten würden etwa mit Geschirr viel sorgsamer umgehen, wenn es keine Industrieware sei, sondern von Hand gemacht und dementsprechend wertvoll sei. Trotzdem seien Kunden immer wieder erstaunt, was den Verkaufspreis betreffe, unter anderem, weil sie von Billigangeboten - etwa aus China - verwöhnt seien. "Aber ich bin kein Chinese und muss hier überleben", erklärt Flach ihren Kunden dann schmunzelnd.

In Flachs Werkstatt - egal ob in der Altstadt oder künftig in der Kleinen Moosschwaige - entstehen "zweckfreie" Kunstobjekte ebenso wie Alltagsgegenstände. Diese Vielseitigkeit ist es auch, welche die Keramikerin an ihrem Beruf besonders schätzt. Eine strikte Trennung, was Kunst ist und was nicht, gebe es aber nicht: "Ein Brottopf kann genauso Kunst sein", stellt sie klar, denn: "Nur weil etwas brauchbar ist, steht es keinem Kunstwerk nach."

Claudia Flachs Keramiken können am Samstag von 10 bis 13 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr noch ein letztes Mal im Laden in der Pfarrstraße erworben werden.