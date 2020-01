Wer nach einer feucht-fröhlichen Silvesternacht frische Luft und Bewegung brauchte, konnte auf der städtischen Kunsteisbahn einige Runden drehen. Diese Möglichkeit nutzten am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein viele Schlittschuhfahrer. Einige kurvten zu einem Plausch auf den Kufen gemächlich nebeneinander her, andere flitzten gekonnt übers Eis. Viel Platz zum Pirouettendrehen gab es allerdings nicht: Die Eisfläche war nahezu überbevölkert. Eltern nahmen ihre Kinder an die Hand, um ihnen die ersten Schritte auf Kufen zu zeigen. Denn Schlittschuhfahren macht erst wirklich Spaß, wenn man nicht alle zwei Meter auf den Hintern fällt. Die Kunsteisbahn an der Gröbenrieder Straße hat während der Ferien erweiterte Öffnungszeiten. Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr; Freitag auch von 16.30 bis 18.30 Uhr und 19 bis 21.30 Uhr.