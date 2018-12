4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Kunstaktion gegen Wegwerfbecher "Pappn hoit'n"

Gestaltet worden sind die Plakate von den KVD-Künstlern Maria Detloff, Susanne Grimm, Johannes Karl, Andreas Kreutzkam, Margot Krottenthaler, Florian Marschall, Martin Off, Barbara Trommeter und Günther Urban. Künftig wird man sie öfter in Geschäften und an Plakatwänden sehen.

Mit gewitzten Plakaten wirbt die KVD für eine Mehrwegbecher-Aktion

Von Gregor Schiegl, Dachau

Aus dem Burgturm schallt es laut: "Wo ist mein Pfandbecher?" Man will ja nicht so enden wie das Bürovolk in den Städten, das sich einen Pappbecher Kaffee nach dem anderen rein pfeift und irgendwann feststellt, dass die Dinger den kostbaren Wohnraum heillos zugemüllt haben. Die Künstlervereinigung Dachau (KVD) hat eine Aktion unter dem Motto "Einweg ist kein Weg" nicht nur fantasievoll, sondern auch auf recht witzige Weise mit einer Plakatserie umgesetzt. Die neun Motive sind schon seit geraumer Zeit in der KVD-Galerie zu sehen. Offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt wird sie aber erst am Sonntag, 9. Dezember, um 14 Uhr im Rahmen der aktuellen Mitgliederausstellung in der KVD-Galerie.

Andreas Kreutzkam hatte zusammen mit Peter Heimann die Idee zu der Aktion. Es geht um das globale Thema Müllvermeidung, dabei greift die KVD eine Kampagne des Landkreises auf: "Aufgfüllt werd im Dachauer Land". Initiiert wurde sie von der Grünen-Kreistagsfraktion, wobei es auch unter den politischen Mitbewerbern unstrittig ist, dass Handlungsbedarf herrscht: Pro Tag werden im Landkreis etwa 14 000 Kaffeebecher verbraucht. Alle Geschäfte, Kaffees, Stände und Theken, die "Coffee to go" anbieten, wurden mit einem Flugblatt des Landkreises gebeten, sich der Kampagne anzuschließen und Pfandbecher auszugeben oder das begehrte Gebräu in mitgebrachte Gefäße zu füllen. Auf einer Landkreiskarte sind alle Beteiligten eingezeichnet und genannt.

Die KVD hat neun Geschäfte mit 26 Ausgabestellen, die sich bereits beteiligen oder zukünftig beteiligen wollen, ausgelost und übergibt am Sonntag um 14 Uhr, im Rahmen der Mitgliederausstellung beim "Kaffeeklatsch" in der KVD-Galerie alle neun von den Künstlern signierten Plakate. Dazu gibt es Kuchen, den die Künstler selbst gebacken haben.