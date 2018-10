12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Kunst zwischen den Kulturen Das Gesicht des Wassers

Bürgertreff Ost zeigt Bilder in traditioneller Ebru-Maltechnik

Im Rahmen der interkulturellen Wochen lädt der Bürgertreff Ost e.V. zur Ausstellung "Toleranz der Gegensätze - Ebru: Das Gesicht des Wassers" des Künstlers A. Vakkas Imamoglu ein. Die Vernissage findet am Samstag, 13. Oktober, um 19 Uhr in der Galerie des Bürgertreffs statt. Zur Eröffnung gibt es traditionelle Musik und Live-Vorführungen der Maltechnik. Der Eintritt zur Vernissage sowie an allen Ausstellungstagen ist frei.

Ebru wurde im 15. Jahrhundert als Kunstart bekannt. Sie wird bei Kalligrafie, stilisierter Blumenmalerei, als Schreibpapier, zum Vergolden und bei der Buchbinderei als Buntpapier benutzt. Jedes Ebru-Werk entsteht auf der Wasseroberfläche. Ganz am Ende, wenn die Form fertiggestellt ist, wird ein Blatt auf das Wasser aufgelegt. Dann saugt das Papier die Farbe auf und wird vorsichtig vom Wasser abgezogen. Die Farbe bleibt auf dem Papier und wird als Bild auf dem Papier sichtbar. Bekannteste Arten von Ebru sind Blumenmuster. Beispiele sind Tulpen, Nelken, Veilchen, Kamille, Narzisse oder Stiefmütterchen.

Der Künstler A. Vakkas Imamoglu bietet am Samstag 20. Oktober, und Sonntag, 21. Oktober, Workshops zur Ebru-Technik an. Dabei führt er Gruppen bis maximal sechs Teilnehmern mit eigenem Gestalten in die Technik ein. Das Material wird gestellt. Anmeldung, Termine und Preisanfrage telefonisch unter der Nummer 08131 / 66 7 7 855.

Die Ausstellung ist bis 28. Oktober zu folgenden Zeiten geöffnet: Samstag, 13. Oktober, 19 bis 22 Uhr, Sonntag, 14. Oktober, 14 bis 18 Uhr, Freitag, 19. Oktober, 17 bis 20 Uhr, Samstag, 20. Oktober, 14 bis 18 Uhr (Workshops 13 bis 15 und 16 bis 18 Uhr), Sonntag, 21. Oktober, 14 bis 18 Uhr (Workshops 13 bis 15 und 16 bis 18 Uhr), Freitag, 26. Oktober, 17 bis 20 Uhr, Samstag, 27. Oktober, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 28. Oktober, 14 bis 18 Uhr.