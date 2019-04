12. April 2019, 21:42 Uhr Kunst Museen schließen über die Kartage

Die kommunalen Dachauer Galerien und Museen sind am Karfreitag und am Karsamstag geschlossen. Am Ostersonntag und Ostermontag, 21. und 22. April, sind sie von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Im Bezirksmuseum Dachau ist seit wenigen Tagen die neue Familienausstellung über das bekannteste Lebensmittel unseres Alltags, die Kartoffel, zu sehen. In der Neuen Galerie Dachau findet von 21. April bis 28. April der "Kinderkunstraum" statt. Thema ist "Kettenklirren und Zähneklappern - Gespenster und ihre Freunde". Der Eintritt ist frei.